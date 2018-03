Hardelot : un dauphin très rare à bec blanc a été retrouvé mort sur la plage

Uns'est échoué ce mercredi matin sur la plage d'Hardelot. La police municipale, les services techniques et le service animalier Opale capture ont été prévenuset l'animal a été tracté au niveau de la base de glisse.Il s'agit d'une "espèce très rare" précise Jérémie Marion, directeur d’Opale capture environnement. On en sait peu sur l'animal, "", étant donné que les dauphins ne portent pas de bague d'identification, contrairement aux phoques.



"C'est une espèce qu'on ne voit pas beaucoup depuis la côte" observe Jacky Karpouzopoulos, directeur de la CMNF (Coordonnation Mammologique du Nord de la France), mais ils sont "relativement fréquents dans le détroit du Nord-Pas-de-Calais".





Une espèce rarement vue près des côtes



Il s'agit d'une espèce pélagique (qui vit au large), mais il est fréquent que ces lagénorhynques s'approchent des côtes, soit pour chasser les harengs côtiers qui arriveront bientôt, soit pour enfanter dans les eaux peu profondes.



Jacky Karpouzopoulos rappelle que cinq dauphins avaient été filmés par des pêcheurs près de Boulogne-sur-Mer, il y a quelques temps. "Il est possible que ce soit l'un des cinq."



La dépouille est actuellement aux services techniques de la ville, et devrait bientôt être transférée à l'université de Liège pour des prélèvements et une autopsie.