Hausse des décès en France métropolitaine : les Hauts-de-France, région la plus touchée d'après une étude de l'Insee

Cette augmentation s’observe à partir d’août avec la vague de forte chaleur, puis en septembre avec le rebond épidémique lié à la Covid-19. Extrait du communiqué de l’Insee Hauts-de-France

#Covid19 + 3,0 % de décès dans les #HautsdeFrance entre mai et septembre 2020, avec une augmentation en août. La hausse se concentre dans les départements les plus denses, le #PasdeCalais, le #Nord et L'#Oise. Plus de détails ici 👉 https://t.co/zgytVk1qmI pic.twitter.com/cxUQqaR3ON — Insee Hauts-de-France (@InseeHdF) October 12, 2020

Une progression dans le Pas-de-Calais, le Nord et l’Oise

Les résultats de l’étude sont tombés lundi 12 octobre. Avec une hausse du nombre de décès de près de 3% entre le 1er mai et le 21 septembre 2020, les Hauts-de-France est la région qui connait la plus forte augmentation de décès sur la période devant la Normandie, Auvergne-Rhône Alpes ou encore l'Ile-de-France. 20 632 ont été recensés toutes causes confondus dans les Hauts-de-France.Dans son communiqué, l’Institut précise que le nombre de décès a particulièrement augmenté dans les trois départements les plus peuplés de la région. Il établit une hausse de 4.4% dans le Pas-de-Calais, de 4.7% dans le Nord et de 5.4% dans l’Oise par rapport à 2019. Dans l’Aisne et la Somme, le nombre de décès est au contraire en baisse respectivement de 4.1% et 1.9%.