Hausse du prix du carburant : où payer le moins cher dans les Hauts-de-France ?

Lesvendus dans les stations-services françaises ontselon des chiffres officiels publiés mercredi. Le litre de, carburant le plus vendu en France avec environ 80% des volumes, valait en moyenne 1,4240 euro, en hausse hebdomadaire de 0,60 centime, selon des données publiées par le ministère de la Transition écologique et solidaire.Le litre d'essenceSP95) s'affichait à 1,5040 euro, en progression de 0,35 centime. Celui du sans plomb contenant jusqu'à 10% d'éthanol (SP95-E10) valait 1,4863 euro, en hausse de 0,54 centime. Enfin, le(SP98) a atteint 1,5715 euro le litre, ayant pris 0,62 centime. Le prix des carburants varie en fonction des cours du pétrole, du taux de change euro-dollar, du niveau des stocks de produits pétroliers, de l'évolution des taxes et de celle de la demande.Dans la fouléea demandé mercredi au gouvernement de cesser d'augmentersur les carburants et aux distributeurs deDes marges qui impactent fortement le prix final du carburant. Pour faire face à cette flambée, plusieurs comparateurs existent afin de trouver le carburant à meilleur prix près de chez soi. Dans la carte ci-dessous, nous avons répertorié lesessence les moins chères,et en fonction des différentsLes tarifs sont ceux indiqués ce 11 mai 2018 sur le site prix-carburants.gouv.fr En vert : le prix du SP98En bleu : le prix du gazoleEn violet : le prix du SP 95