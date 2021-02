Hauts-de-France : les déplacements en TER et cars interurbains pour aller se faire vacciner seront gratuits

Dès le 8 février, toute personne qui souhaite se faire vacciner dans un des centres abilités de la région Hauts-de-France pourra emprunter gratuitement les TER et car interurbains pour s'y rendre.

A partir di 8 février prochain et jusqu'à la fin de la crise sanitaire, les déplacements pour aller se faire vacciner contre le virus de la Covid-19 seront facilités et rendus gratuits.

Ce sont les élus de la Région Hauts-de-France qui, en séance plénière aujourd'hui, ont demandé cette gratuité, pour encourager et faciliter la vaccination des personnes ne pouvant pas se déplacer vers des centres de vaccination en temps normal.

Ils pourront alors emprunter gratuitement les TER et les cars interurbains du territoire afin de se rendre à un rendez-vous dans un centre de vaccination. Seul un justificatif (convocation au centre, mail de rendez-vous, par exemple) sera nécessaire pour monter à bord.

La Région @hautsdefrance s’engage dans la campagne de vaccination : ouverture de centres, transports régionaux gratuits pour se rendre à son rendez-vous de vaccination, mise à disposition d’agents. Nous avons maintenant besoin des doses de vaccin et du feu vert de l’Etat. pic.twitter.com/WjjYfJeJyI — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) February 4, 2021

La mobilité pour faciliter l'accès au vaccin

Le président de la Région, Xavier Bertrand, s'est exprimé aujourd'hui sur cette gratuité lors de la séance. "Il faut que les personnes accèdent au vaccin, d'où notre idée des transports mais il y aura des situations où c'est le vaccin qui doit aller vers les gens", a-t-il expliqué.

Il a poursuivi la réflexion sur la mobilité en zones rurales et vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en expliquant qu'on "aura besoin également de mobilité, pas seulement de prendre en charge et de dire 'c'est gratuit si vous allez vous faire vacciner', mais c'est aussi de pouvoir projeter des équipes parce qu'en milieu rural, on ne peut pas être en dehors de l'accès au vaccin".

De plus, la gratuité des transports pour les soignants des Hauts-de-France est prolongée durant toute la durée de la crise sanitaire. "Aucune démarche n'est requise pour en bénéficier. Les soignants ont simplement besoin de présenter un document justifiant leur fonction", précise la Région dans un communiqué.