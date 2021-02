Hauts-de-France : mortalité record en 2020, imputable à l’épidémie de Covid-19

Dans les Hauts-de-France, 60 960 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés en 2020. Une hausse de 11% par rapport à l’année 2019. Cet excédent est lié aux deux vagues épidémiques de la Covid-19. L’Oise et le Nord sont les départements les plus touchés.