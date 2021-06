Hauts-de-France : plus de 3.7 millions d'injections de vaccin réalisées, le nombre de cas de Covid toujours en baisse

De nombreux points pour se faire vacciner, plusieurs millions d'injections réalisées, l'éligibilité étendue aux plus de 18 ans et bientôt aux mineurs dès 12 ans... On fait le point sur la vaccination dans les Hauts-de-France.