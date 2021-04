Hauts-de-France : quels bons réflexes face à l'arrivée des moustiques-tigres ?

Présent depuis le début des années 2000 dans l'hexagone, le moustique-tigre a aussi pris ses quartiers dans les Hauts-de-France. Le département de l'Aisne est placée en vigilance rouge et celui de l'Oise en orange. On vous explique les risques et les bons réflexes à adopter.