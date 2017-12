Hauts-de-France : 2.300 personnes, dont un quart d'enfants, étaient sans hébergement en novembre

Aujourd'hui, il y a pas assez de places ouvertes

Philippe Dumoulin et l'hébergement d'urgence dans les Hauts-de-France, au 19/20 de France 3 Picardie

Philippe Dumoulin Président de la Fédération des acteurs de la solidarité en Hauts-de-France - France 3 Picardie

Difficile de ne pas penser à eux, en période de fêtes... Des milliers de personnes dorment toujours dehors dans les Hauts-de-France.En novembre, on comptait, selon les chiffres de la Fédération des acteurs de la solidarité en Hauts-de-France. Parmi elles,Malheureusement, le nombre de demandes ne correspond pas toujours au nombre de place et de nombreuses personnes restent sans solution de logement. En novembre, on comptait"Des chiffres qui font froid dans le dos et qui nous obligent à nous mobiliser" assure Philippe Dumoulin, président de la fédération dans la région. Car ces "chiffres importants" sont "croissants d'année en année."Et si le problème existe depuis plusieurs décennies, il évolue et Philippe Dumoulin note que "tout un public nouveau est concerné aujourd'hui par cette question du manque de toit.""On voit des travailleurs pauvres qui dorment dans leur véhicule, on voit aussi beaucoup de jeunes dans la tranche des 18-25 ans, tous des publics qui auparavant trouvaient des solutions" explique-t-il.Au cœur du problème se trouve l'ouverture des places d'hébergement. "Aujourd'hui, il y a pas assez de places ouvertes" affirme Philippe Dumoulin, qui note que "la veille saisonnière fonctionne sur la base du thermomètre".De ce fait, de nombreux locaux "ne seront ouverts que si la température baisse encore notoirement, comme si c'était plus facile de vivre dehors à 4°C qu'à -2°C ou -5°C."