CARTE. Hauts-de-France : pour les amoureux de l'astronomie, les Nuits des étoiles ont lieu ce week-end, du 2 au 4 août

À partir de vendredi, venez découvrir le ciel lors des Nuits des étoiles #NDE2019. Ne manquez pas d’observer #Jupiter et #Saturne au sud ainsi que les constellations et astres de l’été 🔭

Hommage aux missions Apollo

Observer les étoiles filantes, Jupiter ou Saturne, la Voie lactée... Les Nuits des étoiles reviennent cette année du 2 au 4 août, un peu partout en France. Ce festival consacré à l'astronomie permet de faire découvrir le monde de l'espace au grand public, en mettant à disposition des télescopes pour observer le ciel et ses étoiles. 300 sites d'observation vont être mis en place en France , dont 30 rien que dans les Hauts-de-France. Sans compter 3 autres sites d'observation en Belgique, à Ypres, Dourbes et Grimbergen.Ces sites seront animés par des équipes d'astronomes amateurs, qui pourront donner conseils et explications pour bien observer les étoiles et mieux les connaître.Le thème de cette année est "de la pierre à l'étoile", en hommage aux missions Apollo, où les astronautes, "il y a un demi-siècle, collectaient à la surface de la Lune les premières pierres extraterrestres", peut-on lire dans le communiqué Les Nuits des étoiles perdurent chaque année depuis 1991 et sont organisées par l' Association française d'astronomie (AFA)