Hauts-de-France : après les pollens de bouleaux, les pollens de graminées font leur retour

Après les pollens de bouleau en avril, ce sont les graminées qui reviennent dans la région. Les allergiques devront prendre certaines précautions, en raison du caractère très allergisant de ces herbacées.

Les graminées, c'est quoi ?

Quelles conséquences sur l'organisme ?



Comment traite-t-on ?

Sur une échelle de 0 à 5, Atmo Hauts-de-France place la région Hauts-de-France au niveau 4, c'est-à-dire un niveau élevé de risque d'allergie au pollen de graminées actuellement. Et ce à Lille, comme à Amiens.Les deux capteurs de grains de pollens situés dans ces villes marquent un risque élevé. Sur son site internet, l'association donne un conseil d'allergologue : "Les concentrations de pollens de graminées sont en hausse et seront très fortes ces prochains jours, avec un temps qui s'annonce doux et ensoleillé. Les traitements doivent être démarrés ou poursuivis, car le risque d'allergie sera élevé pour les pollens de graminées. Les autres pollens présents dans l'air ne gêneront pas les allergiques".C'est une famille de plantes ou plus précisément d'herbacées qui ont des épis. Le blé ou l'avoine sont des graminées. Il existerait quelque 9000 espèces de graminées dans le monde, mais une vingtaine présentes dans nos contrées (en France) estime-t-on au RNSA, réseau national de surveillance aérobiologique, situé en région lyonnaise. Chaque année, la pollenisation de ces plantes suit celles des bouleaux (qui provoquent aussi des allergies). La météo peut faire varier d'une à deux voire trois semaines cette pollenisation.Des conjonctivites, des rhinites, les voies nasales encombrées, des éternuements, de l'urticaire parfois et des crises d'asthme dans les cas les plus graves.

Il faut consulter un allergologue pour savoir à quels types de pollens on est allergique. L'allergologue pourra ensuite, en fonction des cas, pratiquer une désensibilisation (qui se faisait à base de piqûres il y a plusieurs années) qui se fait aujourd'hui en plaçant quelques gouttes sous la langue quelques jours ou semaines avant l'apparition des pollens ; ou proposer la prise d'antihistaminiques qui traitent davantage les symptômes.