Hauts-de-France : bientôt le TER à 50% pour tous (avec l'achat d'une carte)

avril 2019

Une gamme tarifaire harmonisée

Création d un abonnement accessible à tous, d’une carte régionale permettant des réductions -50% toute l’année

Une réponse au

maintien du pouvoir d’achat des familles@hautsdefrance pic.twitter.com/p8vjFy7wOD — Franck Dhersin (@FDhersin) 14 décembre 2018



Gel des prix et tarifs enfants et groupes

Pour les abonnés réguliers

Bonne nouvelle pour les usagers du! Le conseil régional vient de valider les tarifs à, dès. Offre valable sur les lignes internes à la région Hauts-de-France, pour laquelle il faudra être muni d'une "", d'un prix de, et de 15 euros pour les moins de 26 ans.Par ailleurs, le conseil régional annonce le, pour la 3e année consécutive.Création également d'une tarification à, les moins de 4 ans voyageant gratuitement.Mise en place, aussi, d’une tarification préférentielle accordée auxet de- Mise en place d’un abonnement accessible à tous, sans condition, pour les parcours internes au territoire. L’obligation de fournir une attestation employeur est supprimée.- Harmonisation et préservation des droits des étudiants : lescontinuent de profiter de lapour leurs déplacements vers leurs lieux d’études ou de stages.- Extension à tout le réseau TER Hauts-de-France d’une: en bénéficieront les demandeurs d’emploi, les stagiaires en formation professionnelle, les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapée, du RSA et de l’accompagnement dans l’emploi.- Préservation de la « soudure tarifaire » en l’état pour les usagers situés à moins de 75kms de Paris et se rendant vers l’Île-de-France. Les usagers pourront continuer à cumuler un abonnement TER Hauts-de-France et une carte Navigo sur un même parcours.- Reconduction de la gratuité des déplacements pour les personnels actifs des forces de sécurité du territoire.Afin de ne pas générer de bouleversement en cours d’année scolaire, cette nouvelle gamme tarifaire pour les abonnés s’appliquera dès le 1er juillet 2019.