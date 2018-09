Dans les Hauts-de-France, l'emploi dans le commerce est en bonne santé

Malgré une diminution significative de l'emploi dans les Hauts-de-France entre 2006 et 2015, le secteur du commerce se porte plutôt bien. Selon deux études rendues publiques par l'Insee ce jeudi 27 septembre, les employés d'établissements commerciaux, 321 200 dans la région en 2015, ont augmenté de 0,5% chaque année pendant cette décennie, alors que l'emploi général a connu une baisse de 0,1 %.



Cette bonne santé du secteur commercial doit beaucoup au dynamisme du secteur des soins à la personne (+ 2,8 %) et celui du commerce de la culture et des loisirs (+1,9 %).

Un cinquième des emplois Avec un cinquième du total des salariés, le premier employeur commercial de la région sont les grandes surfaces (20,5 %), un chiffre supérieur de trois unités à la moyenne nationale.



L'emploi dans les commerces est relativement important puisqu'il représente 15 % de l'emploi total dans les Hauts-de-France. Cette hausse annuelle de 0,5 % qu'a connu la région entre 2006 et 2015 se calque presque sur la moyenne nationale, qui a connu une augmentation de 0,6 % dans le même temps.