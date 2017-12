Hauts-de-France : des centaines d'enfants sans logement le soir de Noël

© Données : Fédération des acteurs de la solidarité

La Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) vient de publier des données alarmantes sur la situation des personnes mal-logées dans les Hauts-de-France extraites de son observatoire régional de novembre 2017 : « malgré le déclenchement depuis le 1er novembre de la veille saisonnière et l’ouverture de plus de mille places supplémentaires dans la région, seul un ménage sur quatre en demande d’hébergement a obtenu une réponse positive ».Un ménage sur quatre, cela représente 2308 personnes à la rue, dont huit cents enfants (deux cents de moins de trois ans), « faute de places disponibles ou compatibles avec la composition du ménage », précise la FAS dans son communiqué, qui ajoute que 67 % des ménages sans solution ont déclaré avoir dormi à la rue la veille de leur demande.La FAS rappelle que sur la même période, dans les Hauts-de-France, près de six mille personnes ont sollicité les services intégrés de l'accueil et de l'orientation ou le 115 pour obtenir un hébergement. Un ménage sur trois en demande d'hébergement ayant déclaré avoir dormi à la rue la veille de leur demande.Certains locaux d’accueil saisonnier n’ayant pas encore ouvert malgré l’avancée du froid, la Fédération s'attend à ce que les mal-logés soient encore aussi nombreux pendant la période des fêtes de fin d'année.Toutes les données réunies par les services intégrés de l'accueil et de l'orientation des Hauts-de-France en novembre sont à retrouver dans le document ci-dessous.Fondée en 1956, la Fédération des acteurs de la solidarité regroupe 870 associations de solidarité et organismes (centres d'hébergement, chantiers d'insertion, centres d’accueil de demandeurs d’asile etc.).