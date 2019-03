Dans les Hauts-de-France, cette plateforme distribue les invendus des agriculteurs aux plus démunis

Les dons agricoles en Hauts-de-France d'octobre 2018 à janvier 2019. / © relais SOLAAL Hauts-de-France

Lutter contre le gaspillage

Récupérer les denrées que les agriculteurs n'ont pas pu vendre. Le concept va de soi, mais sa mise en place n'est pas aisée. Déjà lancé dans plusieurs régions françaises, le relais Solaal part à la conquête des Hauts-de-France.Pour développer ce système de redistribution en faveur des plus démunis, les coordinatreursqui pourraient faire don de leurs invendus. Oeufs, légumes, viandes, produits transformés... Au moinsimplantés notamment près d'Arras, Amiens et Laon sont déjà entrés dans la boucle."Nous avons passé beaucoup de temps et d'énergie pour produire nos fruits,, alors nous les donnons. Solaal nous aide à trouver des associations nationales habilitées qui peuvent bénéficier de nos produits", assure Emmanuel Dalle, un arboriculteur de la région.Une fois les invendus récoltés, la plateforme fait le lien avec plusieurs associations : la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire... "Nos besoins pour les plus démunis sont immenses, ils portent sur l’ensemble des produits alimentaires et. A ce titre, les dons des agriculteurs sont fortement appréciés", commente Anne Meurice, responsable du pôle alimentaire des Restos du cœur.Dans son rapport Pertes alimentaires dans la filière fruits et légumes, l'INRA estime àde la récolte par l'agriculteur à l'achat par le consommateur. Et l'objectif de Solaal est maintenant de se développer en milieu rural, là où l'aide alimentaire est moins souvent organisée. Carpour les agriculteurs, les pertes sont nombreuses."Les produits issus des refus par nos clients, dans la mesure où le produit est sain et loyal. Ils sont alors proposés aux personnes dans le besoin. Cela permet aussi de", témoigne Didier Foulon, agriculteur président de Kultive et membre de Demain la Terre. Il y a quelques mois,. Alors si vous souhaitez vous rapprocher du réseau pour faire un don, c'est ici