Les Hauts-de-France classés 2e région la plus jeune

Concentrés à Lille et Amiens

Des jeunes éloignés de l'emploi

D'après une série d'études réalisés par l'INSEE, la région Hauts-de-France compte, en 2014,qui ont entre 15 et 29 ans, soitMême sid’environ 44 000, soit le deuxième plus fort recul après la région Grand Est, elle restela plus jeune de France métropolitaine après l'Ile-de-France (20,2%). D'après cette même étude , le département le plus peuplé de jeunes est. Il accueille la moitié des 15-29 ans en particulierLa concentration est aussi forteavec 26% de jeunes.Le sud de la région attire, quant à lui,du fait de sa proximité avec l’Île-de-France.Si les jeunes sont très présents dans la région, le faible niveau de diplôme et le taux de chômage des 15-29 ans reste le plus élevé de France métropolitaine.Les jeunes actifs préfèrent travailler dans d'autres régions plus attractives. "En Hauts-de-France, les départs de jeunes en emploi vers d’autres régions sont beaucoup plus nombreux que les entrées : le déficit atteint 5 900 jeunes en 2014, soit presque le total du déficit migratoire des 15-29 ans (– 6 100)", indique l'INSEE.