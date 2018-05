Hauts-de-France : les comptes Facebook des Identitaires bloqués par le réseau social

© Capture d'écran

"Incitation à la haine"

Leset Instagram du mouvement "" viennent d'être fermées par les réseaux sociaux,"Génération identitaire Flandre Artois Hainaut". "sans aucun avertissement et sans aucun motif", expliqueresponsable de la branche Nord du mouvement.En lieu et place des anciennes pages, unindiquant que la page a été supprimée. Le porte-parole du réseau a par ailleurs confirmé que "les organisations ou les personnesne sont pas autorisées sur Facebook". Les administrateurs des différentes pages ont reçu un message les informant que celles-ciLeursont également été bloqués pour une période de. "Cela concerne lade l'ensemble des pages", indique Aurélien Verhassel, qui fait partie des personnes concernées. "Maisqui ne correspondrait pas à leurs "standards". C'est le mouvement tout entier qui est visé, dans." La page Facebook de "" n'est quant à elle pas concernée par ce blocage.Alors que le mouvement Génération Identitaire mène de nombreuses, le réseau social explique qu'ilsur Facebook, parce que ces discours, et peuvent aboutir à".Récemment, le mouvement s'est fait remarquer en organisant une, lors de laquelle des activistes se sont rendusau col de l'Echelle, pour. L'action, dont le coût est estimée à 30 000 euros, a consisté à déployer une grande banderole et une barrière, avec l'utilisation de drones et"Cette fermeture de pages est clairement liée à l'action des Alpes, alors quecontrairement à Facebook.", ajoute le responsable Nord, qui dénonce un "".Le militant explique qu'uneau niveau national a déjà été lancée.