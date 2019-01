Neige : des conditions de circulation difficiles à Calais et Lille

Circulation plus fluide en Picardie

⛔️⚠️Interdiction de #circulation des poids-lourds de plus de 7,5t sur le réseau départemental de l’#Oise.



Retrouvez l’arrêté ci-dessous ⬇️ pic.twitter.com/CnxKq16bQu — Préfet de l'Oise (@Prefet60) 23 janvier 2019

Neige oblige, les conditions de circulation sont très aléatoires en Hauts-de-France ce mercredi 23 janvier. Voici le point en ce milieu de matinée.Les difficultés se concentrent essentiellement autour de l'agglomération Lilloise. Sur l'A1, en direction de Lille un ralentissement important a lieu au niveau de la barrière de péage de Fresnes. La cause ? Une zone de stockage de poids lourds présente dans les environs. Les conditions sont telles qu'il vous faudra environ 1h50 pour vous rendre d'Arras à l'aéroport de Lille.Si la situation s'est grandement améliorée aux alentours de Beauvais, un ralentissement a lieu sur l'A16 en direction de Paris après la sortie 14 Beauvais Centre.Outre quelques difficultés dues aux opérations de salage et à des zones de stockages de poids lourds (aux environ de Calais et Boulogne et sur l'autoroute entre Amiens et Paris), la circulation est fluide dans le reste du territoire. Fait notable, les poids lourds de plus 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à circuler sur les routes départementale de l'Oise jusqu'à midi.