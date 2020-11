Hauts-de-France : pendant le confinement, des dérogations pour autoriser la chasse au grand gibier

Stoppée comme au printemps dernier, puis autorisée sous certaines conditions. La mise en place du confinement a dans un premier temps suspendu la chasse jusqu’au 1er décembre minimum, seul les déplacements pour le travail ou pour l’école étant autorisés.Ce dimanche 1er novembre, le ministère de l’écologie vient d’annoncer la mise en place de dérogations au confinement pour la chasse au grand gibier, avec pour objectif d’éviter la "prolifération" de sangliers ou de chevreuils responsables d’importants dégâts sur les cultures, a indiqué Bérangère Abba, secrétaire d’État à la Biodiversité.Ces actions de régulation du grand gibier doivent être décidées à l’échelon local par les préfets en lien avec les acteurs locaux pour "définir dans chaque département les objectifs de prélèvement", précise le secrétariat d’État.Une bonne nouvelle pour Willy Schraen, patron des chasseurs de France, des Hauts-de-France et président de la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, deuxième plus importante derrière la Gironde et devant la Somme et le Nord.Selon lui, il s’agit de remplir une mission de service public de régulation du grand gibier, rien à voir avec la chasse récréative. "On ne fera que ce qui est nécessaire de faire, assure-t-il, ne souhaitant pas que les chasseurs soient stigmatisés. Les écolos vont dire que les chasseurs profitent du système. Non ! On remplit simplement notre mission !"D’après le patron des chasseurs, les mois de novembre et décembre sont cruciaux pour la régulation des espèces. "D’ordinaire, il se tue plus d’un million d’animaux en France entre le 1er novembre et le 31 décembre, explique-t-il. Ce n’est pas possible qu’on arrête de chasser tous les animaux susceptibles de nuire, car ils vont ravager les cultures agricoles."Il prend pour exemple le nombre de sangliers à tuer avant la fin de l’année 2020 d’après les quotas fixés : 500 000 en France selon le patron des chasseurs. "Si on ne le fait pas maintenant, je ne vous dis pas le résultat."Dans les Hauts-de-France, les sangliers, les cerfs et les cervidés sont considérés comme des grands gibiers. Les préfets sont actuellement en train de train de définir les quotas qui seront mis en place pour la chasse, zone par zone, pendant le confinement. Les battues pourraient débuter dès ce week-end avec la mise en place de règles sanitaires strictes.D’après les calculs de Willy Schraen, les quotas fixés par les différentes préfectures des Hauts-de-France devraient estimer entre 40 000 et 50 000 grands animaux à abattre avant la fin de l’année.Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), dénonce une décision "navrante" de la part du gouvernement, avançant que "si problème il y a ici ou là, c’est à l’Office Français de la Biodiversité d’évaluer les dégâts et d’effectuer le travail", tout en rappelant que "10% des communes en France concentrent 75% des dégâts indemnisés. Ne sortons pas les armes dans toute la France."Son association, mobilisée pour la protection de la nature dans tout le pays, se dit très attentive aux dérives que ces dérogations pourraient entrainer. Selon Allain Bougrain Dubourg, "c’est la porte ouverte aux abus. Nous serons vigilants pour que le sanglier ne soit pas prétexte à tirer sur tout ce qui bouge."Le président de la LPO affirme que les chasseurs sont les premiers responsables de la prolifération des animaux, et notamment des sangliers. Rien à voir avec une mission de service public selon lui. "Avant de sortir les fusils, il faut accepter une gestion rationnelle, chose qu’ils ne font pas. La mission consiste à arrêter de faire des élevages de sanglier, d’importer des animaux de l’Est ou encore faire de l’agrainage en hiver (nourrir les animaux sauvages) pour ensuite les taper. Le sanglier est la démonstration qu’ils sont mauvais gestionnaires."Il conclut. "Cette énergie à vouloir tuer toujours plus conduit les chasseurs à se mettre une balle dans le pied parce que c’est très mal perçu par les citoyens."