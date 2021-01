Hauts-de-France : L'EFS lance une campagne de don du sang à l'heure où les réserves sont "fragiles"

À cause de la crise sanitaire et notamment des deux confinements, les stocks de sang ont diminué dans la région des Hauts-de-France. L'Établissement français du sang lance une campagne médiatique du 4 au 16 janvier pour trouver de nouveaux donneurs.

Et si votre première résolution 2021 était de donner votre sang ? Ce lundi 4 janvier, l'Établissement français du sang (EFS) vient de démarrer sa campagne de don du sang qui se poursuivra jusqu'au 16 janvier. Objectif ? Regonfler des réserves de sang en "situation de fragilité" dans les Hauts-de-France.

Réserves faibles à cause de la crise sanitaire

La crise sanitaire, et notamment les deux périodes de confinement, a privé l'EFS de nombreux de ses donneurs. D'une part, les étudiants et les lycéens, avec la fermeture des établissements scolaires. D'autre part, les salariés d'entreprise, largement passés en télétravail ces derniers mois. "On a eu des difficultés", concède Nathalie Delemer, responsable des prélèvements à l'EFS Hauts-de-France Normandie. Et nous sommes pas encore sortis d'affaire."

Cette campagne dénommée #Missingtype sur les réseaux sociaux vise à sensibiliser la population sur la nécessité de donner son sang, et cela de façon régulière, car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Pourquoi donner son sang ?

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.

Les maladies du sang et les cancers demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins : elles concernent près de la moitié (47 %) des patients transfusés, selon l'EFS.

Où donner votre sang dans la région ?

Les maisons du sang :

Amiens, quartier St Leu – 6 place Parmentier

Arras, 4 rue Auguste Dumand, à côté du centre hospitalier

Dunkerque, 930 Avenue de Rosendaël Jacques Collache

Lille, 38 – 45 Avenue Charles Saint Venant, près de la gare Lille-Flandre

Valenciennes, Centre Tertival – 18 rue Ernest Macarez

Lieux de collectes mobiles :

Trouvez un point de prélèvement près de chez vous et prenez rendez-vous sur le site de l'EFS.