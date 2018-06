Hauts-de-France : l'état des routes inquiète les motards et les automobilistes

L'état des routes dans le Pas-de-Calais

Onze autoroutes traveersent les Hauts-de-France, plusieurs milliers de km départemtentales et nationales. Focus, danset plus de 30 chantiers en cours actuellement.Après l'hiver, après les inondations, c'est la période propice pour réaliser les travaux sur les routes fortement dégradées. "Sur le secteur de l'Arrageois, on est à peu près à 7 chantiers . On va avoir des moments forts sur juillet /août où effectivement on profite de cette saison, qui est faste, pour pouvoir réaliser les travaux dans les meilleures conditions possibles", raconte Julien Remérand, directeur de la Maison du département aménagement et développement territorial de l'Arrageois.Ce chemin de campagne entre Adinfer et Ransart est surnommé "l'autoroute des betteraviers".Le Pas-de-Calais a cette particularité d'être à la fois rural et urbain."On a des axes routiers très empruntés et d'autres comme celui-ci où il y a peu de véhicules et donc il faut pouvoir calibrer l'intervention du département de manière idouane ... et la plus rentable possible".L'argent c'est le nerf de la guerre.. Mais l'argent public se raréfie, et beaucoup de départements, comme de communes ont dû revoir leur budget à la baisse. Ceux qui s'en plaignent le plus sont évidemment les automobilistes..."Il y a quand mêmes quelques routes qui mériteraient d'être réfectionnées depuis un bon moment" témoigne un conducteur"Je fais attention j'evite un peu les petites routes delabrées", confie un autre.L'association "40 millions d'automobilistes" a lancé une application:On peut y lire des messages comme ceux-là : « La chaussée est tellement déformée qu'un dos d'âne énorme s'est formé. J'ai failli perdre le contrôle de ma voiture. »- « La route présente plusieurs nids de poule, un rétrécissement dangereux au niveau du parc d'activité. »Quant aux motards, plus exposés encore, ils manifestent ponctuellement pour dénoncer le délabrement des routes. En avril dernier, ils protestaient contree..."Imaginez une chute, même à 30km/h, avec le poteau béton qui est là, je ne donne pas cher de la vie du motard" ,explique alors Benoît Delmotte président de la fédération des Motards en colère du Nord.Un an plus tard, les ennemis des deux-roues restent les mêmes..."Les nids de poule bien sûr, mais, par exemple, à un rond-point, il y a plusieurs rond-points dont le revêtement est dégradé et il y a des gravillons qui se mettent otut autour et si on y ajoute des flaques de gazoil, déversé par les camions, ça devient une véritable patinoire. On répare par endroit, on fait du peaufinage, mais les travaux en profondeur ne sont pas faits.et ça c'est désatreux pour l'état des routes, on le constate. Il y a un manque de moyens évident... et donc c'est des routes qui sont de moins en moins bien entretenues et on craint que ça ne s'améliore pas dans les années à venir", s'inquiète le motard.d'après la minsitre des transports. Elle a debloqué 1 millard d'euros pour la modernisation des routes gérées par l'Etat, soitToujours pas assez selon les associations, au regard de la dégradation du réseau.