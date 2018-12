Les Hauts-de-France frappés par une épidémie de bronchiolite

[Prévention] La #bronchiolite est arrivée et elle est en forte augmentation dans toutes les régions https://t.co/6ltjIMwwxd

La bronchiolite est une maladie très contagieuse

👉 Les conseils de Santé publique France pour réduire les risques de contamination https://t.co/raQll5K8iF pic.twitter.com/Qg3r96MsFV — SantépubliqueFrance (@santeprevention) 23 novembre 2018

Quelques conseils

Lavez-vous les mains avant et après avoir changé une couche, avant tétée, câlin, biberon ou repas.

avant et après avoir changé une couche, avant tétée, câlin, biberon ou repas. Éviter d'emmener votre enfant dans des lieux publics confinés , comme les transports en communs ou les magasins.

, comme les transports en communs ou les magasins. Ne partagez pas les biberons, sucettes ou couverts mal lavés.

Lavez régulièrement les jouets et les doudous.

Ouvrez les fenêtres dans les pièces où vos enfants dorment, au moins 10 minutes par jour.

dans les pièces où vos enfants dorment, par jour. Couvrez-vous la bouche avec le coude ou la manche si vous éternuez.

Portez un masque (en vente en pharmacie) si vous vous occupez d'un bébé en étant malade.

(en vente en pharmacie) si vous vous occupez d'un bébé en étant malade. N'embrassez pas votre bébé si vous êtes malade.

Prenez garde, si vous avez un enfant de moins de deux ans !(ainsi qu'en Île-de-France et en Pays-de-la-Loire), comme le montre le bulletin de Santé Publique France pour la semaine du 12 au 18 novembre, repéré par La Voix du Nord Dans les Hauts-de-France, le seuil épidémique avait déjà été atteint la semaine précédente. L'institution publique avance, à l'échelle de la France métropolitaine, le chiffre depassages aux urgences pour des enfants de moins de deux ans. Parmi eux,(35%) ont été hospitalisé."La bronchiolite estet les enfants de moins deux ans" précise Santé Publique France dans une brochure consacrée au virus. "Elle est due le plus souvent à un virus appelé Virus Respiratoire Syncytial (VRS) qui touche les petites bronches."(le nez bouché ou qui coule) ainsi que par des toux, de plus en plus fréquentes et qui peuvent devenir sifflantes. L'enfant peut également avoir de la fièvre.La plupart du temps, la bronchiolitemais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines.Il est possible, chez des enfants plus âgés ou des adultes, de porter le virus sans se sentir malade. C, très contagieux, par la salive, la toux ou les éternuements.Pour éviter tout risque de contagion :Si votre enfant est, qu'il a déjà, qu'ilà trois repas consécutifs,ou, il est préférable de vous rendre aux urgences.