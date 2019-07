Hauts-de-France : la liste des perturbations estivales sur le réseau de train

La ligne Amiens - Rouen

Modernisation des voies, amélioration des infrastructures, optimisation du réseau : plusieurs lignes de train desHauts-de-France sont en travaux cet été. De petites perturbations sont donc à prévoir, même si la SNCF a programmé des solutions de substitution. Inventaire des chantiers.Des travaux sont engagés depuis mars 2019 sur la ligneAmiens - Rouen, plus précisément entre Amiens et Serqueux (en Seine-Maritime). Il s'agit d'une opération de renouvellement de 45 km de voie ferrée pour un coût estimé à 53 millions d'euros. Le gros du chantier sera effectué du 1er juillet au 13 septembre, de jour comme de nuit. La circulation des trains aux heures de pointe le matin comme le soir reste inchangée, seuls quatre trains de milieu de journée seront remplacés par des cars.Aucun train ne circulera entre Beauvais et Méru entre le 15 juillet et le 30 août. Trois chantiers s'y déroulent en simultané, pour un montant de 6,7 millions d'euros : au niveau du tunnel deCoudray-sur-Thelle et des ponts d'Allone et de Saint-Suplice. Durant la période des travaux, un transport de substitution en car sera proposé aux usagers.Depuis le 1er juillet, un chantier de renouvellement des aiguillages est en cours en gare de Tourcoing. Douze aiguillages ainsi que1110 m de voie ferrée sont visés pour un coût de 5,3 millions d'euros. L'ensemble des travaux seront réalisés de nuit, à l'exception des quatre week-ends de juillet (6 et 7, 13 et 14, 20 et 21, 27 et 28), pendant lesquels la circulation sera interrompue de 8h30 le samedi matin à 17h le dimanche après-midi. Des transports de substitution seront mis à disposition des usagers.En raison de travaux réalisés entre Valenciennes et Aulnoye, la circulation des TER sur les lignes 12 et 13 sera perturbée jusqu'au 9 août. Du lundi au vendredi, les trains régionaux seront remplacés par des autocars entre Hirson et Valenciennes ainsi qu'entre Jeumont et Valenciennes, de 7h50 à à 15h30.Deux autres chantiers sont en cours de réalisation mais s'étendent sur une durée nettement supérieure aux autres. La ligneArras - Boulogne est coupée entre Saint-Pol et Étaples depuis août 2017 et jusque fin 2020. Un réseau de bus de substitution assure néanmoins la liaison entre les deux villes. Depuis mai 2018, la ligne Beauvais - Le Tréport est interrompue, remplacée pendant toute la durée des travaux par des cars à haut niveau de service. Ce chantier finira, lui, en décembre 2019.Pour anticiper les perturbations, la SNCF conseille de consulter les fiches horaires des lignes , ainsi que la page infos travaux . Un compte Twitter permet également de suivre l'état du trafic.