Hauts-de-France : en manque de donneurs depuis le déconfinement, l'établissement français du sang lance un appel urgent

Les collectes en Hauts-de-France

"La situation est préoccupante." Alors que les donneurs ont répondu présents durant la crise sanitaire, l'établissement français du sang (EFS) a constaté une baisse significative des dons depuis le début du déconfinement. Ceci étant, les besoins sont toujours aussi importants. "Les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser", alarme l'EFS dans un communiqué.Cette baisse des réserves de sang est le résultat de plusieurs annulations de collectes mobiles durant le confinement. Un phénomène qui persiste puisque certains secteurs sont encore au ralenti.Et si les collectes ont bien lieu, les prélèvements sont moins nombreux à cause des contraintes sanitaires renforcées. L’EFS appelle donc les donneurs à se déplacer sur les lieux de collecte. Les mesures barrières et de distanciation ont été mises en place, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous.Sur certains points de collecte, il est nécessaire de prendre rendez-vous, afin de gérer au mieux la prise en charge de chaque donneur. Retrouvez les lieux et dates des collectes dans les Hauts-de-France. Le 14 juin, à l'occasion de la journée mondiale du don du sang, des collectes seront organisées dans plusieurs villes des Hauts-de-France les 13 et 14 juin, également sur rendez-vous.

L'EFS rappelle que les dons de sang sont possibles toutes les huit semaines. Les personnes ayant donné au début du confinement peuvent à nouveau le faire dès à présent.