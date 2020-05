Hauts-de-France : un million d'arbres vont être plantés dans la région d'ici trois ans

#directHdF Notre groupe UDI-UC a voté et le Conseil Régional @hautsdefrance a adopté le Plan 1 millions d’arbres en faveur du reboisement du territoire et l’engagement d’une enveloppe de 2M€ autour de notre élu @CambierGuislain conseiller délégué à la transition climatique. pic.twitter.com/OsqLe7STja — Groupe UDI-UC Hauts-de-France (@UDIUC_HDF) April 30, 2020

1 million d'arbres pour 1 million de lycéens

🌳 Pour lutter contre le changement climatique, préserver l'#environnement et la santé des habitants : la Région a voté le plan "1 million d'arbres en #hautsdefrance" 🌳 https://t.co/KTvRSAm15c pic.twitter.com/nHTjUXLxqg — Région Hauts-de-France (@hautsdefrance) May 9, 2020

Un millions d'arbres doivent être plantés sur tout le territoire des Hauts-de-France, une des régions les moins boisées du pays, en trois ans. "Aussi bien sur les bords de route, dans les forêts, sur le long des canaux, dans les friches industrielles que dans les villes", annonce Guislain Cambier, pilote du projet et délégué à l'urgence climatique."L'arbre est justement une façon de répondre à cette urgence climatique", explique-t-il. "La plantation d'arbre améliore la qualité de l'environnement par la séquestration du carbone dans l'air, mais aussi parce qu'elle est propice au développement de la biodiversité, de l'amélioration du cadre de vie (notamment en milieu urbain) ou qu'elle aide encore à l'infiltration des eaux pluviales", argumente la région dans un communiqué pour justifier ce projet dans lequel elle investit deux millions d'euros.Le projet a été voté le 30 avril en commission permanente : "On a déjà mis en place quelques mesures pour aider à la replantation mais là on se lance dans quelque chose de plus massif et avec beaucoup d'acteurs, notamment un million de lycéen.", raconte le porteur du projet.Les lycées, associations et communes vont pouvoir s'y associer. Ils ont jusqu'à fin août pour candidater. Les premiers arbres seront plantés en novembre.