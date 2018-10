Les Hauts-de-France mobilisés pour la dictée d'ELA

C'est désormais un rendez-vous annuel pour les élèves de France : la dictée d'ELA était organisée dans toute la France hier lundi 15 octobre. L'événement ouvre la semaine d'ELA jusqu'au 20 octobre.Dans les Hauts-de-France, certains enfants ont eu droit à un professeur d'un jour célèbre. A Conty dans la Somme, c'est le joueur de l'ASC Thomas Monconduit qui a lu la dictée à 90 enfants studieux.A Beauvais, c'est la jeune aviatrice Eléanor Sohier, originaire de la ville, qui donné de son temps pour lire la dictée au plus de 150 enfants.A Dunkerque, plusieurs handballeurs de l'USDK se sont déplacés dans les écoles de Dunkerque, Bray-Dunes, Bergues ou encore Petite-Synthe :La Dictée d'ELA marque le lancement officiel de la semaine nationale du 15 au 20 octobre. Partout en France, plus de 2.500 écoles élémentaires, collèges et lycées y participent. Chaque année depuis 15 ans, un auteur écrit un texte inédit qui deviendra la dictée d'ELA. Pour cette 15ème édition, Alice Zeniter, Prix Goncourt des Lycéens 2017, est l'auteur du texte lu hier.Au cours de la semaine ELA, les établissements scolaires organisent un événement sportif . C'est l'opération "Mets tes baskets pour ELA" : les élèves prêtent symboliquement leurs jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus s’en servir. En amont, les enfants recherchent parmi leur entourage des personnes qui acceptent de récompenser leur effort sportif au profit d’ELA en effectuant un don ou une promesse de don grâce aux supports fournis par l’Association.