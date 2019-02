Les Hauts-de-France parmi les régions qui comptent le plus de suicides

En 2015, il y a eu 8.948 décès par suicide en France métropolitaine, rappelle l'agence sanitaire en citant les données du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc-Inserm) #AFP pic.twitter.com/LoSrYn82Af — Agence France-Presse (@afpfr) 5 février 2019

Le plus fort taux de tentative dans la Somme

Suicides : la Bretagne et tout le quart nord-ouest en première ligne, selon des chiffres dévoilés aujourd'hui, lors de la journée nationale de la prévention du suicide https://t.co/YsTcUCVIMD par @polriKr #AFP pic.twitter.com/2cb9yBqHUr — Agence France-Presse (@afpfr) 5 février 2019

Les facteurs

Journée nationale de prévention du #suicide : Santé publique France publie dans un numéro thématique du BEH les dernières données épidémiologiques sur le suicide et les tentatives de suicide ⤵️ https://t.co/WlStXyyNrD — SantépubliqueFrance (@santeprevention) 5 février 2019

Les politiques de prévention déployées

Selon des chiffres dévoilés mardi lors de la journée nationale de la prévention du suicide,se situe parmi les régions du quart nord-ouest, les plus fortement touchées avec une mortalité suicidaire supérieure de 30% à la mortalité suicidaire nationale.Au total, en 2015,de personnes résidant dans les Hauts-de-France ont été recensés dont 80% étaient des hommes. Entre 2013 et 2015, tous sexes confondus, il s'agit principalement deAu niveau géographique, c'estqui enregistre le taux de mortalité le plus élevé.Par ailleurs, la région Hauts-de-France se trouvedes régions en terme de tentatives de suicide.Selon l'ARS,déclare avoir fait une tentative de suicide au cours de sa vie, contre 7% au niveau national. 1 sur 20 déclare avoir eu des pensées suicidaires dans les 12 mois précédents.En 2017, le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, tous sexes confondus, enregistré dans les Hauts-de-France était supérieur de près de 80% au taux national. Cette fois-ci, cela concerne majoritairement"Une des hypothèses explicatives peut-être la différence des rôles et des positions sociales selon le sexe" indique l'agence nationale de santé publique.Au niveau géographique, globalement, c'estoù le taux est le plus élevé.L'agence nationale de santé publique a analysé les facteurs associés aux conduites suicidaires."Certains profils de population semblent plus enclins aux pensées suicidaires ou aux tentatives de suicide : c'est le cas notamment de facteurs socio-économiques tels que vivre seul, être au chômage ou sans activité", explique-t-elle.Il peut s'agir aussi: perte d'un être cher, climat familial compliqué, violences, antécédents de troubles mentaux, état dépressif caractérisé.La situation tend toutefois à s'améliorer depuis 10 ans. Le taux de mortalité par suicide a notammententre 2000 et 2015.Les pensées suicidaires, ainsi que le taux d'hospitalisation pour tentatives de suicide. L'ARS explique cette diminution par les politiques de prévention déployées , comme le dispositif VigilanS lancé dans le Nord et le Pas-de-Calais."Cette innovation de l’ARS et du CHU de Lille a fortement contribué à une diminution globale des conduites suicidaires et des récidives", affirme l'ARS.VigilanS devrait être(Aisne, Somme, Oise) en démarrant par le Centre Hospitalier de Saint-Quentin.