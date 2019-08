Hauts-de-France : un pic de pollution est prévu ce dimanche 25 août dans 3 départements de la région

Fortes chaleurs et vent très faible

Privilégier un mode de transport peu polluant

Le retour des vacances rime avec pic de pollution... Ce dimanche 25 août, un épisode de pollution est prévu dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Oise, a annoncé dans un communiqué Atmo , l'observatoire de la qualité de l'air.Il peut être expliqué par "la hausse des concentrations en ozone, dûe aux conditions météorologiques estivales", explique Atmo. À cause de "l'augmentation des températures et d'un vent très faible, les concentrations en ozone continuent à augmenter et dépasseront le seuil d'information et de recommandation pour la journée", poursuit l'observatoire dans son communiqué.La Somme et l'Aisne ne sont pas concernés. L'Agence régionale de la santé (ARS) recommande aux personnes les plus sensibles et vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, nourrissons, femmes enceintes et personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires, de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et en période de pointe, mais aussi de réduire les activités sportives intenses en plein air.Le préfet, quant à lui, préconise à tous les riverains de privilégier des modes de transports les moins polluants possibles, comme la marche, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. À défaut, il est fortement recommandé de réduire sa vitesse en tant que conducteur ou conductrice.Le seuil d'information et de recommandation est le premier niveau d'alerte de la pollution de l'air. Seuls des recommandations sanitaires et environnementales sont préconisées. Le niveau maximale est l'alerte rouge : en plus des recommandations sanitaires et comportementales du 1er niveau, des mesures obligatoires sont mises en place pour réduire les émissions de polluants.