La neige tombe sur les Hauts-de-France

Les habitants des Hauts-de-France, à l'instar de ceux de vingt-et-un autres départements, se réveillent samedi 16 janvier dans l'attente de chutes de neige.

Cet épisode neigeux est classique pour la saison, mais nécessite une vigilance particulière, en raison des conditions de circulation difficiles. Le risque de verglas est un élément agravant.

Selon le bulletin d'alerte de Météo France, "après les gelées matinales généralisées, on attend la mise en place pendant quelques heures de cet épisode neigeux. Les quantités attendues sont comprises entre 1 et 3 cm localement 5 cm, (...) voire ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l'est et au nord. En cours d'après-midi, ces précipitations se feront ensuite sous forme de pluie et neige mêlées, voire temporairement avec quelques précipitations verglaçantes, avant un net redoux en fin de journée."

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'ingénieur prévisionniste de Météo France François Jobard précise qu'il faut s'attendre à des chutes de neige "à partir de la fin de matinée et au moins jusqu'en milieu d'après-midi".

Sur les réseaux sociaux, les premiers flocons recouvrent les jardins et la plage de Mers-les-bains dans la Somme.

A Berk dans le Pas-de-Calais, la neige a aussi recouvert la plage.

La neige tombe sur la plage de Berk (Pas-de-Calais)

Une quarantaine de kilomètres plus au sud aussi, à Dunkerque, la ville s'est parée de blanc.

Et c'est en fin de matinée que les premiers flocons sont tombés sur Lille.

Winter is no longer coming, winter has arrived. Il neige à #lille!!❄️❄️



Quoique avant c'était normal la neige en hiver à Lille et dans le Nord, aujourd'hui ça devient l'exception devant laquelle on est tout esbaudis 🤔😔 pic.twitter.com/BFVaqJjbe1 — Lilly's in the north (@Lillyzmycity) January 16, 2021

La journée de dimanche devrait être plus clémente dans notre région avec des températures comprises entre 6 et 7°C au meilleur de la journée.