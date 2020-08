Les Hauts-de-France proposent une aide à la garde d'enfants : comment ça marche ?

20 ou 30 euros par mois et par enfant

Les parents de jeunes enfants peuvent bénéficier d'une aide mensuelle pour les faire garder s'ils travaillent ou suivent une formation : ce soutien, disponible depuis 2017, est relancé cette année et les demandes peuvent être faites à compter du 1septembre.Cette aide s'adresse aux parents d'enfants de moins de trois ans qui "rencontrent souvent des difficultés pour concilier vie professionnelle et vie familiale, plus encore s'il s'agit de mener des démarches pour accéder à une formation ou à l'emploi", précise la région Hauts-de-France.Elle s'élève à 20 euros mensuels par enfant, dans une famille qui compte deux parents actifs, ou bien de 30 euros mensuels par enfant pour une famille monoparentale. Elle est attribuée sur une durée maximale de 11 mois et son renouvellement n'est pas automatique : une nouvelle demande doit être faite chaque année.

Les gardes, elles, doivent correspondre à au moins 20 heures par semaine.

Comment en bénéficier ?

être parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans.

vivre dans l'un des cinq départements des Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne).

faire garder son ou ses enfants dans ces mêmes départements, ou dans un département voisin.

recourir à un mode de garde déclaré et agréé par la Caisse d'Allocations Familiales.

justifier d'une activité professionnelle pour les deux parents, ou d'une attestation de formation professionnelle qualifiante.

avoir un revenu mensuel (hors primes et 13e mois) qui ne dépasse pas trois SMIC pour une famille de deux actives, ou deux SMIC pour une famille monoparentale (un SMIC vaut actuellement 1219 €).

Pour avoir droit à cette aide, il faut remplir plusieurs critères :Le dépôt de la demande doit se faire via un portail dédié, sur le site de la région Hauts-de-France. Prévoyez un certain nombre de justificatifs : relevé d'identité bancaire (RIB), bulletins de salaires, attestations du mode de garde, etc.