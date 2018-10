Hauts-de-France : quand la voix de la SNCF lit des histoires aux enfants dans le train

Simone Hérault, la voix de la SNCF

"Le train TER numéro 843934 en provenance de Lille et en direction d'Amiens entre en gare, éloignez vous de la bordure du quai." Qui n'a pas déjà entendu cette voix au moins une fois ?la voix SNCF reste reconnaissable entre mille.Mystère résolu samedi pour les passagers du TER Lille - Amiens.Elle était hier dans le TER pour faire la lecture aux enfants."Pour moi, c'est le même métier, celui de la voix. C'est mettre de l'émotion, de l'empathie, de l'humain, à travers la voix," explique-t-elle.Neylah est comblée : "ça parlait d'un lapin et des voleurs qui avaient volé des maillots de bain. J'aime beaucoup lire, c'est ma passion."Pour la SNCF, la présence de Simone Hérault est surtout l'occasion deune bibliothèque en ligne de plus de 5 000 livres, avec des romans, des bandes dessinées, des polars... De quoi occuper petits et grands pendant les trajets en train.