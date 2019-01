Hauts-de-France : le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février 2019

Le recensement un acte civique

Vous avez certainement reçu dans votre boîte aux lettres, un courrier vous informant de la campagne de recensement en 2019.À partir du 17 janvier, l'agent recenseur se présentera à votre domicile, muni d'une carte officielle. Il vous demandera de répondre à l'enquête. Il vous demandera si vous préférez répondre sur internet ou via le questionnaire papier. Si vous choisissez de remplir le questionnaire en ligne, l'agent vous donne une notice où sont indiqués l'adresse du site internet ( www.le-recensement-et-moi.fr ), un mot de passe et un identifiant personnel. Sinon il se présentera à nouveau chez vous pour récupérer le questionnaire préalablement remplie.Outre le fait qu'il permet de connaître le nombre d'habitants en France, il détermine la population officielle de chaque commune. Les budgets accordés aux communes par l'Etat sont attribués par rapport au nombre de personnes qui vivent dans les communes. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d'ajuster l'action publique aux besoins des populations (écoles, maisons de retraite, équipements collectifs etc...) préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à développer par exemple. Les réponses sont strictement confidentielles.