Hauts-de-France : la région demande la révision du protocole sanitaire dans les établissements scolaires

Réviser les effectifs

Réaction du jour ... @jmblanquer, après cette rentrée de vacances de la #toussaint , il est urgent de revoir le #protocolesanitaire dans nos #lycees ! La région @hautsdefrance est prête à le faire évoluer avec vous #hautsdefrance pic.twitter.com/8NrU8N27gX — Martin Manoelle (@manomartin) November 2, 2020

Le protocole sanitaire "ne peut être appliqué", a déclaré aujourd'hui à l'AFP Manoëlle Martin, vice présidente en charge des lycées à la Région Hauts-de-France.Ces déclarations font écho à une rentrée particulièrement tendue dans de nombreux établissements de la région, comme au lycée Baudelaire de Roubaix où 70% des enseignants se sont mis en grève pour dénoncer l'infasabilité d'instaurer un protocole sanitaire Dans la journée, des photos de cantines et couloirs bondés d'élèves sont venues illustrer les difficultés à respecter les règles de distanciation sociale, comme au lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer."La distanciation d'un mètre dans la restauration scolaire et pour d'autres événements dans l'établissement n'est pas applicable en l'état, il est urgent de revoir le protocole et de revoir les jauges", réagit Manoëlle Martin dans une vidéo postée hier sur twitter.La Région a décidé d'alerter le ministère de l'Education et s'est dit "prête à aider à la réflexion". Elle propose notamment une révision des effectifs, avec des cours "moitié en présentiel, moitié en distanciel".