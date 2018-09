Les Hauts-de-France, la région métropolitaine la plus touchée par le chômage en 2017

Selon le service des statistiques du ministère du travail, trois régions ont affiché en 2017 les plus forts taux de chômage : les Hauts-de-France, l'Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.: l'Occitanie est à 11% et Paca à 10,8%.En bas de cette échelle, on trouve les Pays de la la Loire (7,8%) et la Bretagne (7,9%).Rappelons qu'en 2017,. Les Hauts-de-France sont donc au-dessus de la moyenne métropolitaine de 2,5 points.Toujours selon cette étude du ministère du travail,. Il s'agit des zones d'emplois de la Thiérache, Maubeuge, Valenciennes, Tergnier, Saint-Quentin, Lens-Hénin, Calais, Roubaix-Tourcoing.On appelle "zones d'emploi" des espaces géographiques où la plupart des actifs résident et travaillent et dans lesquels les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'oeuvre pour occuper les emplois.