Les Hauts-de-France, région la plus touchée par les cancers

Tous les cancers concernés

Mortalité pour tous les cancers en France de 2007 à 2014. / © Santé publique France

Cancer de l'œsophage

Incidence du cancer de l’œsophage en France de 2007 à 2016. / © Santé publique

Mortalité du cancer de l’œsophage en France de 2007 à 2014. / © Santé publique France

Cancer de l'estomac

C'est un triste record que décrochent les Hauts-de-France. Il y a, notamment pour les cancers liés au tabac et à l'alcool. L'agence sanitaire Santé publique France a publié sur son site une "cartographie des cancers" inédite , sous la forme de 16 rapports régionaux. Cette cartographie, qui porte sur 23 types de cancer, illustre de grandes disparités et des spécificités marquées selon les territoires."Une partie importante des cancers en sur-incidence dans les Hauts-de-France présente certains facteurs de risque en lien avec", notent les experts qui ont constaté que l'usage régulier et la consommation quotidienne de boissons alcoolisées déclarés en 2005 et 2010 par les adultes du Nord et du Pas-de-Calais étaient. En Picardie toutefois, ces consommations déclarées apparaissaient inférieures à la moyenne nationale.Sur le plan nutritionnel,dans le Nord et le Pas-de-Calais. La surcharge pondérale y était plus fréquente et augmentait avec l’âge. Cette zone est celle présentant une. Le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie étaient respectivement au 1er et 3e rang des anciennes régions pour cette prévalence en 2012.. D'abord l'incidence, c'est à dire le nombre de cas nouveaux pour chaque cancer apparus durant la période de l'étude, mais aussi la mortalité par type de maladie.Dans les Hauts-de-France, de 2007 à 2016, les estimations aboutissent à. La région présente l’incidence la plus élevée des régions de France métropolitaine chez l’homme et se trouve en 2e position, après la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chez la femme.Au niveau départemental, chez l’homme, uniquement dans, les rapports mettent en évidence une sur-incidence importante, respectivement de 12 et 13%.Dans la région, chez l’homme et chez la femme, les rapports mettent en évidence. Chez l’homme et la femme, de 2007 à 2014, on estime qu’il y a eu respectivementLes Hauts-de-France présentent, à la fois chez l’homme et chez la femme. Au sein de la région, pour les deux sexes confondus, quel que soit le département à l'exception de l’Oise, les rapports mettent en évidence une sur-mortalité importante. Elle s’étend, chez l’homme,et, chez la femme,Les Hauts-de-France sont la zone qui présentepour ce type de cancer. En clair, la région compte le plus grand nombre de nouveaux cas apparus de 2007 à 2016 en France par rapport aux autres régions.Le cancer de l'œsophage est ainsipar rapport à la France métropolitaine, note l'étude. On compte en moyenne 528 cas incidents annuels chez l'homme contre 140 chez la femme. Les départements les plus touchés sontet, l'Aisne uniquement pour les cancers masculins.Une sur-mortalité y est également constatée, de 64% chez l'homme et 53% chez la femme, par rapport à la France métropolitaine. En moyenne dans la région sur la période de l'étude,

Incidence du cancer de l'estomac en France de 2007 à 2016. / © Santé publique

Mortalité du cancer de l'estomac en France de 2007 à 2014. / © Santé publique France

Cancer du côlon-rectum

Le cancer de l'estomac n'estcomparativement aux autres régions. On comptait, de 2007 à 2016, 378 nouveaux cas annuels chez l'homme et 210 chez la femme en moyenne.Cette maladie est même en sous-incidence (donc on a compté moins de nouveaux cas sur la période de l'étude) dechez la femme. Et les rapports n'indiquent pas de différence significative avec le niveau d'incidence national dans le reste de la région.La mortalité pour ce cancer n'est. De 2007 à 2014, on estime que ce cancer est en cause en moyenne dans 250 décès par an chez l'homme et 141 chez la femme.

Incidence du cancer du côlon-rectum en France de 2007 à 2014. / © Santé publique

Mortalité du cancer du côlon-rectum en France de 2007 à 2014. / © Santé publique France

Cancer du foie

L'étude relève unde 2007 à 2016 pour ce type de cancer dans les Hauts-de-France. Une sur-incidence de 9% chez l’homme et de 4% chez la femme. Avec, en moyenne,pour 2007-2016. "Il s’agit de l’incidence régionale la plus élevée en métropole", selon Santé publique France.Les départements les plus touchés pour les cancers masculins sontet le Pas-de-Calais où il est de 14%. Pour les femmes, il n'est pas mis en évidence de sur-incidence importante.dans la région pour le cancer du côlon-rectum, ce qui situe les Hauts-de-France au 1er rang des régions de France métropolitaine. On compte 850 décès par an en moyenne chez l'homme et 803 chez la femme sur la période 2007-2014.La mortalité est plus importante chez les hommes dans. Et chez les femmes, ces deux départements sont aussi concernés avec l'Aisne en plus.

Incidence du cancer du foie en France de 2007 à 2016 pour les hommes (à gauche) et de 2007 à 2014 pour les femmes (à droite). / © Santé publique France



Les Hauts-de-France se situent en 3e position des régions de France métropolitaine les plus touchées par ce cancer derrière les Pays de la Loire et la Bretagne. Seul le Pas-de-Calais a une sur-incidence importante de 25%. Ailleurs, le nombre de cas déclarés de 2007 à 2016 est semblable à l'ensemble de la métropole.



Chez l'homme une sur-incidence de 11% a été observée par rapport au reste du territoire national avec une moyenne de 651 cas par an. Chez la femme, les estimations d’incidence du cancer du foie ne sont pas disponibles : "les disparités géographiques ne peuvent être approchées qu’au travers de l’incidence observée dans les territoires couverts par un registre", indique l'étude.



Incidence du cancer du foie en France de 2007 à 2014. / © Santé publique

Cancer de la lèvre-bouche-pharynx

Dans la région, la sur-mortalité par cancer du foie estde 2007 à 2014. Ce qui situe la région, chez l'homme, au 3e rang des régions de France métropolitaine derrière les Pays de la Loire et la Bretagne, et chez la femme au 1er rang.Chez l'homme, unea été observée dans le Nord et de 33% pour le Pas-de-Calais. Chez la femme, la sur-mortalité est importante dans quatre départements : l'Aisne (22%), la Somme (23%), le Pas-de-Calais (29%) et dans le Nord (34%).

Incidence du cancer lèvre-bouche-pharynx en France de 2007 à 2016. / © Santé publique France



Les estimations montrent une sur-incidence importante de 44% chez l'homme et 12% chez le femme dans les Hauts-de-France par rapport au territoire métropolitain. On compte, en moyenne, 1 270 nouveaux cas chaque année chez l'homme et 301 chez la femme pour la période 2007-2016.



Les Hauts-de-France sont ainsi en 1re position parmi les régions métropolitaines les plus touchées par le cancer lèvres-bouche-pharynx (LBP). A l'échelle des départements, les plus touchés son : le Nord et le Pas-de-Calais pour les deux sexes (sur-incidence respective de 50% et 77% chez l’homme, et de 13% et 2 % chez la femme) ainsi que dans la Somme et l'Aisne, uniquement chez l’homme (de 28% et 17%).



Mortalité du cancer lèvre-bouche-pharynx en France de 2007 à 2016. / © Santé publique

Cancer du poumon

Mais: elle est de 64% chez l’homme et 34% chez la femme par rapport à la France métropolitaine. En moyenne, au cours de la période 2007-2014, le nombre annuel de décès par cancer LBP est estimé à 446 chez l’homme et à 95 chez la femme.Les Hauts-de-France sont iansi au 1er rang des régions françaises. Au niveau départemental, à l’exception de l'Aisne et de l'Oise chez la femme, les rapports indiquent une sur-mortalité notable. Elle est variable selon le sexe et les départements.Chez l’homme l'excès de mortalité est de 12% dans l’Oise, 33% dans l’Aisne, 42% dans la Somme, 79% dans le Nord et. Chez la femme il est de 20% dans la Somme, 41% dans le Nord et

Incidence pour le cancer du poumon en France de 2007 à 2016. / © Santé publique France



Dans les Hauts-de-France, les estimations montrent, chez l'homme, une sur-incidence importante de 21% par rapport à la France métropolitaine et chez la femme, une sous-incidence importante de 18%. Une moyenne de 2 933 cas incidents annuels ont été relevés chez les hommes entre 2007 et 2016, plaçant les Hauts-de-France sont au 1er rang des régions françaises. Chez la femme, avec 801 nouveaux cas annuels, la région est à l’inverse au dernier rang.



Tous les départements présentent une sur-incidence importante chez l'homme, allant de 11% dans l’Oise à 26% dans le Pas-de-Calais. Et chez la femme, deux départements présentent une sous-incidence importante : le Nord avec 21% et le Pas-de-Calais avec 27%.



Mortalité pour le cancer du poumon en France de 2007 à 2014. / © Santé publique

Cancer de la vessie

La région affiche, chez l’homme, unepar rapport à la moyenne nationale et, chez la femme, uneavec 2 374 décès par cancer du poumon estimés chaque année en moyenne chez l’homme et 577 chez la femme de 2007 à 2014. Les Hauts-de-France sont égalementet à l'avant-dernier rang pour la femme.Tous les départements présentent un excès de mortalité important chez l'homme allant. Chez la femme, deux départements présentent une sous-mortalité importante : le Nord et le Pas-de-Calais.

Incidence pour le cancer de la vessie en France de 2007 à 2016. / © Santé publique France



Dans les Hauts-de-France, les estimations mettent en évidence une sur-incidence de 8% du cancer de la vessie chez les hommes par rapport à la France métropolitaine alors que chez les femmes, elles, ne mettent pas en évidence d'incidence anormale. Sur la période 2007-2016, le nombre moyen de nouveaux cas de cancer de la vessie est estimé à 825 par an chez l’homme et 179 chez la femme.



Au sein des départements, chez l’homme, une sur-incidence importante de 12% par rapport à la moyenne nationale a été relevée dans le Nord.



Mortalité pour le cancer de la vessie en France de 2007 à 2014. / © Santé publique

Cancer du sein

Les Hauts-de-France présentent unede 29% chez l’homme et 11% chez la femme par rapport à la moyenne nationale. De 2007 à 2014, le. La région est au premier rang en métropole chez l’homme et au deuxième chez la femme.Au niveau départemental, une sur-mortalité importante par rapport à la moyenne nationaleest observée dans tous les départements chez les hommes, et dans le Nord (14 %) chez les femmes.

Mortalité du cancer du sein en France de 2007 à 2014. / © Santé publique

Cancer du col de l'utérus

Incidence du cancer du col de l'utérus en France de 2007 à 2016. / © santé publique France

Cancer de la prostate

Si le nombre de cas de cancer du sein n'est pas plus élevé dans les Hauts-de-France qu'ailleurs,. La région présente unepar rapport à la moyenne de la France métropolitaine. Sur la période 2007-2014, le nombre annuel moyen de décès par cancer du sein est estimé à. Les Hauts-de-France sont ainsi au premier rang des régions métropolitaines.Au sein de la région,, les plaçant dans les premiers rangs des départements métropolitains. Elle est de 13% dans l’Oise, 18% dans l’Aisne, 20% dans la Somme, 27% dans le Nord et 33% dans le Pas-de-Calais.Dans les Hauts-de-France, il existe unepar rapport à la France métropolitaine. Sur la période 2007-2016, le nombre moyen de nouveaux cas de cancer du col est estimé à. Les Hauts-de-France sont en 3e position des régions métropolitaines les plus touchées par ce cancer.Au sein des départements, les rapports ne mettent pas en évidence de sur-incidence significative par rapport à la moyenne nationale. Et l'étude rappelle que "les taux de mortalité ne peuvent pas être calculés de façon distincte pour le col et le corps de l’utérus aux niveaux régional et départemental".

Mortalité du cancer de la prostate en France de 2007 à 2014. / © Santé publique

Cancer du testicule

Le nombre de cas n'est, avec un nombre moyen de nouveaux cas de cancer de la prostate est estimé àMais la région présente unepar rapport à la moyenne de la France métropolitaine. De 2007 à 2014, le nombre annuel moyen de décès par cancer de la prostate est estimé à 781, ce qui place. Une sur-mortalité de 14 à 20% par rapport à la moyenne nationale est observée dans les cinq départements de la région.

Mortalité pour le cancer du testicule en France de 2007 à 2014. / © Santé publique

Dans les Hauts-de-France, les estimations ne mettent pas en évidence d'incidence plus ou moins importante du cancer du testicule par rapport à la France métropolitaine. Sur la période 2007-2016,ont été relevés.. De 2007 à 2014, le nombre annuel moyen de décès par cancer du testicule est estimé à 11 dans les Hauts-de-France. Du fait de ce faible effectif, "l'incertitude entourant les estimations de la mortalité au niveau de la région et de ses départements est importante, etet infra-régionales de la mortalité pour ce cancer", indique Santé publique France.