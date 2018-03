Hauts-de-France : la spirale du surendettement

La région Hauts-de-France très touchée

Crédits immobiliers, factures impayées, dettes immobilières... Les habitants de la région Hauts-de-France sont, aveccontre 343 en moyenne dans l'Hexagone.Dans l'Aisne, nous avons rencontré Monique, qui a dû sepour. Son mari a hérité de dettes d'une précédente union, auxquelles se sont ajoutés des. Au total : ils devaient 86 000 euros à leurs créanciers. "Pendant toutes ces années on avait la peur des huissiers. Dès qu'on frappait à la porte, on avait la peur au ventre d'aller ouvrir", se souvient Monique."Ça a été très difficile de toujours dire non à nos enfants, ne serait-ce que pour leur acheter une glace... C'est pas grand chose mais quand on peut pas, on peut pas... On ne pouvait rien faire. On s'est renfermé sur nous-même."La situation dégénère lorsque son époux Jean-Marie perd son emploi, en 2015. Le couple n'a plus que. Au bord du gouffre, Monique fait alors"Je frappe à toutes les portes, et tout ce que je peux faire, je le fais."Les familles attendent souvent trop longtemps avant de demander de l'aide. "Il ne faut surtout pas faire l'autruche, mettre le nez dans le sable et se dire que ça va s'arranger. Ça nous rattrape obligatoirement."Pour Micheline Coquart, présidente de l'UFAL (Union des familles laïques) dans l'Aisne,"Il ne faut pas hésiter à faire un dossier de surendettement, même avant que la situation se produise". Une fois monté, ce dossier est remis à la banque de France. C'est là qu'une commission spécialisée peut décider d'Dans l'hexagone, c'est la région des Hauts-de-France qui reçoit le plus de demandes. En 2017, près deavaient des difficultés à payer leurs dettes et leurs charges courantes dans notre région. Les départements de l'Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais sont les plus touchés.Selon une étude menée par la Banque de France, les ménages endettés de la région accumulent en moyenne"La région est une région dans laquelle leest très élevé. Deuxièmement, il y a plus de chômage dans cette région que dans le reste de la France. On se pose des questions sur le taux d', qui peut s'ajouter à des facteurs comme les", ​analyse Jacques Boutet, directeur départemental de la Banque de France dans la Somme.La Banque de France efface les dettes dequi lui sont soumis. Si les habitants de notre région restent les plus endettés de France, depuis plusieurs années, les travailleurs sociaux constatent une amélioration globale de la situation.En 2017, le nombre dea baissé de 6% par rapport à l'année précédente.