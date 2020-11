Hauts-de-France : les tests antigéniques déployés dans la région

Un diagnostic plus large

#COVID19 | Utilisation des tests antigéniques



✅personnes symptomatiques si les symptômes remontent à 4j ou moins

❌personnes contacts

➡️en cas de test négatif pour les +65 ans ou personnes à risque, résultat à confirmer avec un test PCR



Plus d'infos : https://t.co/cLGUvbRcmn pic.twitter.com/3iKGzeHcO8 — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) November 20, 2020

Des dépistages dans les résidences universitaires

Depuis quelques semaines, il est possible de se faire dépister plus facilement et plus rapidement grâce au test antigénique. Comme pour le test PCR, le test antigénique se fait par prélèvement nasal. Il peut être réalisé dans les laboratoires de biologie médicale, les pharmacies, chez les médecins généralistes ou les infirmiers formés et disposant du matériel nécessaire. Ils sont gratuits et se font sans ordonnance.Ces tests permettent de déterminer si la personne est infectée par le virus. Ils sont moins fiables que les tests PCR, mais le résultat est connu en trente minutes maximum. Leur déploiement permettrait d'isoler les personnes infectées plus rapidement.Dans les Hauts-de-France, un premier stock de 68 000 tests antigéniques avait été réparti dès le 30 octobre dans les Ehpad, les Services de soins infirmiers à domicile, les Maisons d’accueil spécialisées et les Foyers d’accueil médicalisés de la région. Une nouvelle livraison équivalente de tests sera organisée dans les jours qui viennent, annonce l'ARS.Pour les tests réalisés en pharmacies, l'ARS rappelle que les personnes symptomatiques sont prioritaires, lorsque les symptômes remontent à 4 jours ou moins.Des tests antigéniques seront également déployés dans les services d'accueil des urgences, dans les hôpitaux pour les personnels des unités de soins longue durée.

Une campagne de dépistage préventif avec tests antigéniques des étudiants des résidences universitaires de la région a également été lancée cette semaine. 7 000 étudiants sont concernés.

Cette nouvelle stratégie d'utilisation de tests antigéniques se met en place alors qu'Emmanuel Macron doit préciser les prochaines étapes du déconfinement lors d'une allocution ce mardi 24 novembre à 20 heures.Le dépistage massif, qui consiste à tester le maximum de personnes sur un territoire donné pour pouvoir isoler les personnes infectées, est par ailleurs envisagé, notamment à Lille et Roubaix.