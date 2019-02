Hauts-de-France : en ville comme à la campagne, les déserts médicaux gagnent du terrain

Roubaix : un nouveau centre de santé pour lutter contre la désertification médicale

Les chiffres de la densité médicale dans les Hauts-de-France

La Picardie particulièrement touchée

Une densité en baisse, des... Dans les Hauts-de-France, les déserts médicaux gagnent du terrain et la région fait figure de mauvais élève à côté de ses voisines Même les grandes villes n'échappent pas à ce constat. Si la situation est globalement meilleure qu'à la campagne,, 28 % de moins pour les dentistes.Roubaix, notamment, n'échappe pas à ce constat. La ville compte 133 médecins, soit. Mais dans les quartiers nord, la densité chutte àpour 1 000 habitants. Un constat alarmant qui a justifié l'ouverture d'un nouveau centre médical, en plein coeur du quartier de l'Alma, le 4 février."J'ai créé cette association pour faire venir des médecins salariés qui peuvent, explique Laurent Taleux, président de l'Association centre de santé de l'Alma. C'est unqui n'a jamais été tenté et pour lequel on a beaucoup d'espoir."Espoir d'autant plus grand queet devraient bientôt partir à la retraite. Ces dix dernières années, 6 médecins généralistes sont partis à la retraite sans être remplacés. Donc depuis l'ouverture du centre, les patients affluent."C'est très compliqué de trouver un médecin dans notre quartier.dans le centre-ville ou dans d'autres zones excentrées et les médecins sont submergés. Donc avant, c'était souvent les urgences ou la maison de la santé", témoigne Fatma Lansari, une patiente.Les dentistes également viennent à manquer à l'échelle régionale. Ily en a. Des zones sont particulièrement touchées, dans le Pas-de-Calais surtout, mais aussi dans le sud du département du Nord ou dans. Du côté des médecins spécialistes, la situation n'est pas bonne non plus : les Hauts-de-France enregistrent la plus faible densité du pays.A la campagne, le constat est accablant. Les chiffres montrent que les jeunes médecins préfèrent s'installerplutôt que de reprendre un cabinet libéral isolé dans un village. Conséquence : les médecins généralistes qui prennent leur retraite peinent à trouver un successeur. Aujourd'hui,que la moyenne française. La Picardie a tendance à être d'autant plus touchée depuis la fusion des régions. Parent pauvre en termes de moyens, la situation est devenue catastrophique explique Franck Garate du centre de SOS médecins à Amiens :L'espoir repose désormais sur le projet de loi Buzyn et sesqui doivent être engagés dès 2019 pour lutter contre les déserts médicaux. Il prévoit surtout de labelliser, avec l'objectif de reconnaissance de 500 à 600 établissements.