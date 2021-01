Hauts-de-France : une voiture prêtée par la Région contre 1 euro par jour pour les trajets domicile-travail

“Ce dispositif, je ne le connaissais pas. Si mon témoignage peut aider d’autres gens, je suis pour !” Cindy Lorang est l’une des heureuses bénéficiaires d'“En route pour l’emploi” mis en place par la Région Hauts-de-France depuis 2017. Contre 1 euro par jour, la Dunkerquoise se voit prêter une voiture pour se rendre sur son lieu de travail à la Chapelle d'Armentières.

Ancienne chauffeur accompagnatrice de personnes à mobilité réduite, la trentenaire suit une formation pour devenir monitrice éducatrice. “Près de chez moi dans le Dunkerquois, il y a surtout des petits contrats, des remplacements. J’ai privilégié le long terme en postulant à un CDI au sein d'une Maison d'accueil spécialisée à plus de 70 kilomètres de chez moi”.

Impossible d'obtenir un prêt pour acheter une voiture en étant en période d'essai Cindy Lorang

"Le problème, explique la reconvertie, est que je me suis retrouvée dans un cercle vicieux. D’un côté, il y avait cet emploi en CDI à 70 kilomètres de mon domicile. De l’autre, pas de voiture, et impossible d’obtenir un prêt pour acheter une voiture en étant en période d’essai. Ma sœur, qui travaille de nuit, pouvait me prêter sa voiture le jour."

Mais avec ses horaires parfois décalés (14h-21h ou 7h-14h) cela devenait très compliqué. Et c'est justement sa sœur qui lui envoie cette annonce trouvée sur Facebook qui promeut "En route pour l'emploi", ce dispositif dont plus de 500 salariés ont pu profiter depuis 2017.

La nouvelle monitrice spécialisée appelle alors la Région qui, en décembre, mettait en avant le prix de cette location de 2 à 1 euro.

Le 21 décembre, elle envoie les papiers demandés : son contrat de travail, son permis de conduire, sa carte d’identité. Le 28 décembre, on l’appelle pour lui annoncer qu’on lui prête une voiture pour un mois, renouvelable une fois si elle en fait la demande.

“C’est une C2 qui me revient à 23 euros par mois”, hors coût de l'essence qui reste à sa charge. “Comme je fais beaucoup de kilomètres (170 km par jour, 850 par semaine), on m’a prêté une diesel". Si la Dunkerquoise se dit ravie de bénéficier d’un tel dispositif, elle précise : “Seul petit bémol, il n’y a pas d’autoradio. Mais le principal, c’est vraiment qu’elle m’emmène de mon domicile à mon lieu de travail”.