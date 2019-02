Hauts-de-France : vous avez jusqu'au 3 mars pour donner votre avis sur le changement d'heure

🕰️⏰[#ChangementDHeure] Déjà 400.000 participants !

Et vous, vous en pensez quoi ? Donnez votre avis avant le dimanche 3 mars minuit.

➡️ https://t.co/UcPkW3FIus pic.twitter.com/V2bSQwIj6V — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 26 février 2019

Faut-il mettre fin au changement d'heure ? La question est récurrente et ne sera peut-être bientôt plus posée.Depuis le 4 février, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale consulte les Français pour donner leur avis. Elle a déjà récolté à ce jour, 400 000 réponses.pour participer à cette consultation citoyenne.Enimpliquant d'avancer sa montre d'une heure en mars et de la reculer d'une heure en octobre et qui permettrait aux États membres de choisir leur fuseau horaire.Le résultat de cette consultation qui se présente sous forme de questionnaire en ligne, sera transmis aux institutions européennes et n'aura pas de valeur contraignante.Instauré initialement pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure en été et en hiver dans l'UE (en vigueur en France depuis 1976) suscite de vives oppositions depuis des années.Ses opposants évoquent des effets négatifs sur le sommeil et la santé ou sur les accidents de la route, ainsi que l'absence de réelles économies d'énergie.Ce système étant de plus en plus contesté, la Commission européenne a proposé une nouvelle directive mettant fin aux changements d'heure saisonniers dans l'Union Européenne., date envisagée par les ministres des transports européens qui se sont réunis le 3 décembre 2018.À l'issue d'une action de coordination, chaque État membre devra alors faire le choix de rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.