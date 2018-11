Les gens n'y arrivent plus ! Nous devons entendre la colère de ces gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. pic.twitter.com/LAB19NmAv8 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 22 novembre 2018

Les familles qui sont obligées de faire plus de 100 kilomètres en voiture par semaine parce qu'ils ont un enfant qui fait des études supérieures pourront également toucher l'aide au transport de 20€ par mois. #directHDF pic.twitter.com/i3esfVYsCE — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 22 novembre 2018

Hauts-de-France : Xavier Bertrand annonce de nouvelles aides aux automobilistes

Suite au mouvement des gilets jaunes qui demandent davantage de pouvoir d’achat, Xavier Bertrand a annoncé différentes aides destinées à aider les automobilistes qui travaillent loin de leur domicile. Un reportage d'Emilie Colin.

« Les gens n'y arrivent plus ! Nous devons entendre la colère de ces gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois » martèle Xavier Bertrand.Invité le 22 novembre dans le journal télévisé de France 3 Nord-Pas-de-Calais, le président de la région Hauts-de-France a annoncé de nouvelles mesures pour aider les automobilistes.Parmi les aides annoncées : le développement de l’aide au transport. Désormais, même les personnes qui travaillent à plus de 20 kilomètres de chez elles pourront en bénéficier sous conditions de ressources. « Ce dispositif sera cumulable avec le remboursement transport prévu par l’employeur » précise Xavier Bertrand.Autre annonce : l’aide aux familles. Les parents qui parcourent plus de 100 kilomètres par semaine en voiture parce qu’ils ont un enfant qui fait des études supérieures recevront une aide de la région à hauteur de 20 euros.Le président de la Région promet également à ceux qui achèteront un véhicule hybride ou électrique « de ne pas payer la carte grise au même prix ».Il y a quelques jours, Xavier Bertrand avait déjà annoncé plusieurs mesures en faveur des automobilistes, dont une aide au covoiturage (20 euros par mois attribués au conducteur comme au passager à partir de 10 kilomètres parcourus sur un trajet domicile travail) et un coup de pouce pour ceux qui souhaitent acheter un boîtier pour rouler au bioéthanol (1/3 du boîtier remboursé hors coût d’installation).A ceux qui l’accusent d’encourager l’utilisation de la voiture sans se soucier des conséquences écologiques, le politique rétorque : « On dit qu’il faut privilégier le métro ou le tramway mais vous faites comment quand vous êtes en Thiérache et que vous devez faire 20 kilomètres pour travailler ? Vous attendez un bus qui n’existe pas ? ». A côté de ces aides aux automobilistes, Xavier Bertrand s’engage toutefois à développer le transport ferroviaire et à rouvrir des petites lignes sur le territoire.