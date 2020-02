Het Nieuwsblad : victoire du Belge Jasper Stuyven

8e victoire de sa carrière

Vainqueur du Tour d'Allemagne l'an passé, Stuyven remporte sa première course de la saison. L'échappée décisive s'est formée à 70 kilomètres de la ligne quand sept coureurs se sont détachés.Parmi eux, le rapide italien Matteo Trentin (CCC). Mais le vice-champion du monde a craqué dans le Mur de Grammont à 16 km de l'arrivée, laissant un trio en tête : Lampaert et Stuyven, et le Danois Soren Kragh Andersen (Sunweb), finalement 3e.Trentin a semblé un moment capable de revenir. Mais son effort a été trop tardif, laissant à la Belgique son 56e succès dans cette épreuve qui compte désormais 75 éditions.Du vent, de la pluie, des bordures et des monts pavés, l'Omloop a ouvert la saison des classiques avec tous les ingrédients qui ont fait sa légende. Le début de course a été usant et Jasper Stuyven a émergé dans un final de costauds. Solide dans les moments-clé, le Belge était tout simplement le plus fort. Il a opéré la sélection dans le "Muur" de Gramont, a répondu à l'accélération de Lampaert à 2,2 kilomètres de la ligne avant d'imposer sa pointe de vitesse à Ninove.Déjà vainqueur d'une étape de la Vuelta (2015) et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne (2016), le Louvaniste de 27 ans ajoute une ligne prestigieuse à son palmarès, pour la 8e victoire de sa carrière. Le Circuit Het Nieuwsblad est une course cycliste sur route disputée dans les Ardennes flamandes. Il s'agit de la course d'ouverture de la saison cycliste belge, ainsi que la première épreuve dans le Nord-Ouest de l'Europe. Cette épreuve marque le début de la saison flandrienne, qui a pour point d'orgue le Tour des Flandres (qui se tiendra le cinq avril) qui se termine par le mythique Paris-Roubaix . "L'enfer du Nord" se tiendra quant à lui le 12 avril prochain.