Histoire belge : la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde révélée... par des matelas

Des noms dévoilés

C'est uneL'histoire d'une, qui prend racine... dans une entreprise de. Tout commence par l'interview d'un entrepreneur dans la literie, qui travaille en Flandre.Dans cet interview, le chef d'entreprise révèle que l'Union belge aafin qu'ils puissent dormir dans de bonnes conditions à laDes matelas confortables et: chacun d'entre eux a été fabriqué en fonction de la taille du joueur. Il n'en fallait pas moins pour qu'une équipe de télévision décide de faire un reportage dans l'usine de fabrication de ces matelas Sauf que. Sur les images du reportage, on aperçoit, sur lesquels sont inscrits...sélectionné dans l'équipe de Belgique. Or, la sélection ne devait être dévoiléeVoici donc quelques uns: Youri Tielemans, Koen Casteels, Axel Witsel, Toby Alderveireld, Dries Mertens, Nacer Chadli, Laurent Ciman, Mousa Dembele, Thorgan Hazard, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Christian Benteke...Pour le moment,à la diffusion de ce reportage qui suscite de nombreuses réactions chez nos voisins...