Histoires 14-18 : Marthe Richard, un agent trouble dans la guerre

Source archives : - BNF Gallica - Collection privée - Pathé Gaumont - France 3 - L. Parisot

Son nom est associé à la loi qui mit un terme aux activités de 1500 maisons closes dont Les Belles Poules à Paris. Marthe Richard.... une aventurière peu vertueuse, dont la carrière a décollé lors de la Première Guerre Mondiale.Née en Lorraine dans une famille modeste, Marthe Betenfeld cherche très tôt à échapper à une existence misérable. Prostituée à l'âge de 16 ans, elle quitte Nancy pour Paris où elle poursuit ses activités et fait la connaissance d'un homme fortuné, Henri Richer. Avec lui, Marthe découvre le « grand monde ». Passionné de sports mécaniques, Henri lui fait découvrir l'aviation. Une révélation pour Marthe qui devient la 6ème française à obtenir le brevet de pilote.Lorsque la guerre éclate, Marthe milite pour la création d'une section d'aviatrices militaires. Traînant autour des camps d'aviation, elle fait la connaissance d'un pilote... qui l'ajoute à son tableau de chasse, et l'introduit dans les services secrets. En Espagne, la veuve de guerre, séduit l'attaché naval allemand et obtient des renseignements sur les déplacements des sous-marins ennemis. Des missions qui seront racontées après-guerre par son supérieur... dans une version très romancée qui contribuera à construire le mythe Marthe Richard.Manipulée, mais aussi manipulatrice, Marthe Richard passera sa vie à construire sa légende, gommant certains aspects de sa biographie et enjolivant les autres. Lorraine, aviatrice, espionne. Un tableau idyllique qui lui a ouvert de nombreuses portes. Bien que n'étant pas l'auteur de la loi d'abolition des maisons closes, elle sera considérée comme la seule responsable de la fermeture... restant à tout jamais « la veuve qui clôt ».