Histoires 14-18 : the last post

Source archives : - Pathé Gaumont - Gallica BNF - France 3 - F. Mabille

" the Last Post", la sonnerie aux morts des armées du Commonwealth.Nous sommes à Ypres, en Flandre belge sous l'immense voûte de cet arc de triomphe appelé porte de Menin. Cette cérémonie a lieu chaque soir à 20 heures, tous les jours, toute l'année et ce depuis 90 ans !Un devoir de mémoire quotidien. Ypres n'oublie pas les milliers de soldats britanniques tombés aux alentours lors de terribles batailles.2 juillet 1928, le mémorial de la porte de Menin a été inauguré l'année précédente et ce soir-là, le chef de la police d'Ypres demande aux pompiers de la ville de sonner the Last Post, le dernier appel. Hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de la Belgique.Les clairons de la brigade locale résonnent alors sous cette porte, qui marquait le point de départ des soldats alliés vers le front sous le feu de la mitraille allemande.The Last Post n'a été interrompu qu'à une seule reprise entre mai 1940 et septembre 1944 pendant l'occupation de la Belgique par les troupes allemandes.Mais dès le soir du 6 septembre 1918 alors qu'Ypres vient tout juste d'être libérée et que les combats font encore rage dans les faubourgs, le premier réflexe d'un pompier de la ville est de ressortir son clairon...Sur les murs de la Porte de Menin sont gravés les noms de 55 000 soldats britanniques disparus, sans sépulture. On estime qu'un demi -million d'hommes ont perdu la vie dans ce secteur pendant le conflit.Ypres, théâtre de cinq batailles sanglantes, Ypres, théâtre des premières attaques au gaz, Ypres, ville martyre, entièrement détruite.Le soldat-poète, Siegrfried Sassoon qualifiait cet endroit de "sépulcre du crime". Un crime que the Last Post nous rappelle tous les jours.