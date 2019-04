Hockey sur glace : un jeune fan de 9 ans dédie un clip aux Gothiques d'Amiens

Un hymne partagé par le club

"Chaque jour, je me réveille, je me lève comme un Gothique !" Du haut de ses neuf ans, Tristan n'a d'yeux que pour une seule chose : les Gothiques d'Amiens. Licencié depuis quatre ans et actuellement en U9 au sein du club de hockey sur glace picard, le jeune chanteur amateur a dédié un hymne à son équipe en publiant le 15 avril un clip sur YouTube.Dans cet hommage sobrement intitulé "Gothiques", Tristan alias Tristanovic clame son amour pour les siens pendant 2 minutes 37. Revêtu de sa tenue aux couleurs des Rouge et Noir, il chante notamment : "J'ai peur de qui, de quoi ? J'avoue, ça, je ne sais pas. On est des soldats trop forts pour toi. On est des Gothiques !"Enregistré grâce à l'aide du rappeur Los et The French Tailor, le morceau avait été puis publié initialement seul, dépourvu de support visuel, le 9 novembre 2018.Cinq mois et un tournage plus tard, permis et soutenu par les dirigeants du club, la chanson dispose désormais d'un clip vidéo. Ce dernier a d'ailleurs été partagé dès le lendemain de sa sortie par les Gothiques sur leur page Facebook . Il compte à ce jour près de 2000 vues.