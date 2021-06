Hockey-sur-glace : les quarts-de-finale de la Continental Cup se joueront à Amiens

Les Gothiques ont annoncé le 15 juin que les quarts de finale de la Continental Cup se joueraient au Coliséum d'Amiens les 22, 23 et 24 octobre prochains. Les Gothiques recevront les clubs d’Asiago (Italie), de Jesevice (Slovénie) et un qualifié du tour précédent.

Bonne nouvelle pour les fans des Gothiques ! Ils pourront venir encourager leur équipe de coeur les 22, 23 et 24 octobre prochains dans les tribunes du Coliséum d'Amiens à l'occasion des quarts de finale de la Continental Cup face aux Italiens de l'Asiago Hockey 1935, aux Slovènes du HDD Jesenice et un qualifié du tour précédent.

Bien que l'Asiago Hockey 1935 et le HDD Jesenice soient les champions en titre dans leurs pays respectifs, Anthony Mortas, entraîneur des Gothiques d'Amiens se montre confiant et enthousiaste : "Ce sont des équipes de notre niveau. La Continental Cup est une compétition très disputée et le niveau est homogène. Nous allons la jouer à fond pour ne pas avoir de regret."

Faire mieux qu'en 2019

Les Amiénois doivent leur qualification en Coupe d'Europe à leur victoire en Coupe de France face en Rouen le 16 février 2020. En 2019, ils avaient déjà été qualifiés pour les quarts de finale de la Continental Cup, au Danemark, mais n'avaient pas pu aller au-delà : "On ne l'a jamais gagnée, mais le plus tôt serait le mieux ! Evidemment, ça va être un plus de jouer à Amiens", confie Anthony Mortas.

Si cette nouvelle fait plaisir au coach amiénois, il nous avoue quand même être plus concentré en ce moment par le recrutement des nouveaux joueurs pour la saison prochaine : "C'est fastidieux. On reçoit des joueurs tous les jours. J'espère qu'on va finaliser l'arrivée de deux attaquants prochainement. Il nous faudra recruter encore trois autres joueurs, deux attaquants et un défenseur".

Des Gothiques déjà en préparation

Continental Cup ou Ligue Magnus, les Gothiques devraient être prêts comme jamais, grâce à la mise en place d'une préparation physique dès la fin de saison. Une première à Amiens, rendue possible par un accès à la glace : "Il y a beaucoup de patinoires qui déglacent en cette période, c'est une chance pour nous. Ca va nous permettre d'éviter les blessures du début de saison en août."

La Continental Cup est une compétition annuelle de hockey sur glace entre clubs européens organisée par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle est parfois qualifiée de "petite coupe d'Europe" en comparaison avec la Ligue des Champions qui réunit les 32 meilleurs clubs européens, à laquelle participeront les Dragons de Rouen, vainqueurs de la Ligue Magnus.