Hombleux : le chauffard qui a percuté un gendarme roulait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants

Héliporté dans un état grave



Un hélicoptère pour retrouver le fuyard

Le chauffard qui a renversé un jeune gendarme samedi soir à Hombleux dans la Somme conduisait: celui-ci avait été annulé sur décision de justice suite à différentes infractions routières.Le jeune homme de 27 ans a percuté le gendarme pourUna été percuté par cet automobiliste sur la commune de Hombleux, près de Saint-Quentin dans la Somme, alors qu'il procédait à un contrôle routier. L'accident a eu lieu dans la soirée de samedi,, sur la route départementale 930. Le jeune militaire qui a été héliporté après le drame est, annonce le procureur de la République d'Amiens, confirmant une information du Courrier Picard D'après les premiers éléments de l'enquête, le gendarme se trouvaitavant de prendre la fuite. Le véhicule, un monospace, a été retrouvé ce dimanche matin à Ham, non loin du lieu de l'accident. Un élément qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'aux mis en cause :Ils ont été placés en garde à vue et ont étéde la brigade de Péronne dimanche après-midi. Une enquête est en cours pour(la voiture) et refus d’obtempérer. Le soir des faits, una été mis en place sur les lieux de l'accident. La route a été barrée sur une centaine de mètres et una survolé la zone pour tenter de retrouver le véhicule en fuite.Selon le parquet d'Amiens, lede la victime est toujours engagé. Ce gendarme, maréchal des logis chef de la brigade de gendarmerie de Ham, estselon les informations recueillies par nos confrères.