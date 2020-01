Un homme “agressif” arrêté dans un Thalys Amsterdam-Paris

"Aucun blessé"

4 ans et demi après l'attaque du Thalys

La police néerlandaise a annoncé mercredi avoir arrêté un homme qui se comportait "de manière agressive" envers des passagers, dont certains l'ont entendu crier "Allahu Akbar", dans un train à grande vitesse reliant Amsterdam à Paris.Aucune arme n'a été trouvée et personne n'a été blessé dans l'incident, qui a entraîné l'arrêt temporaire du Thalys en gare de Rotterdam, a indiqué la police de la ville portuaire."Dans un train d'Amsterdam vers Paris, un homme de 28 ans s'est comporté de manière agressive ce matin. Des voyageurs ont entendu l'homme crier 'Allahu Akbar', et la panique a éclaté brièvement", a déclaré la police sur Twitter."L'homme a été arrêté et la police enquête sur l'affaire. Il n'y a eu aucun blessé et aucune arme n'a été trouvée", a-t-elle ajouté.Selon la télévision publique néerlandaise NOS, la police a déclaré que l'homme "s'était comporté de manière confuse et avait crié des choses étranges".La compagnie de chemins de fer nationale des Pays-Bas NS a indiqué que le train, qui avait quitté Amsterdam à 06H15 (0515 GMT), a été arrêté pendant une demi-heure à Rotterdam, avant de poursuivre sa route vers Paris, ont rapporté les médias locaux.En 2015, quelques mois avant les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Ayoub El Khazzani, monté en gare de Bruxelles, avait ouvert le feu à l'intérieur du Thalys, armé d'une kalachnikov et de neuf chargeurs pleins. Il avait blessé deux personnes avant d'être maîtrisé par des passagers, dont des militaires américains en vacances.L'homme radicalisé s'était auparavant rendu en Syrie, où il avait été repéré par Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur de la cellule du groupe Etat islamique ayant frappé la France et la Belgique en 2015 et 2016.