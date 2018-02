Un homme tué dans un accident de voiture à Savignies

Un seul véhicule est en cause. Le conducteur a vraisemblablement perdu le contrôle et a tapé un trottoir avant de percuter un mur et d'effectuer plusieurs tonneaux sur la chaussée.



Le passager, un Beauvaisien de 38 ans, a été éjecté du véhicule. Il est décédé quelques minutes après l'arrivée des secours. L'homme de 33 ans qui était au volant a été transporté à l'hôpital mais ne présente pas de blessures graves.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.