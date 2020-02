Huit Maisons Sport-Santé référencées dans les Hauts-de-France

© FTV

À qui s'adressent les Maisons Sport-Santé ?

Où trouver les Maisons Sport-Santé ?

Liste des 8 Maisons Sport-Santé des Hauts-de-France Aisne (02) Hôpital Villiers-Saint-Denis : La Renaissance Sanitaire, 1 rue Victor et Louise Monfort, 02310 Villiers-Saint-Denis Nord (59) Santelys : Parc Eurasanté, 351 rue Ambroise Paré, 59120 Loos

: Parc Eurasanté, 351 rue Ambroise Paré, 59120 Loos DK Pulse : 20 rue Vatel, 59180 Cappelle-la-Grande

: 20 rue Vatel, 59180 Cappelle-la-Grande Ville de Dunkerque : Complexe des Stades de Flandres, Direction des Sports, Avenue Rosendaël, 59240 Dunkerque Pas-de-Calais (62) UFOLEP 62 : Maison des Sports, 9 rue Jean Bart, 62143 Angres

: Maison des Sports, 9 rue Jean Bart, 62143 Angres PAS APA : Maison du Sport-Santé sur ordonnance, 122 rue de Bassemstraete, 62910 Eperlecques Somme (80) UFOLEP 80 : 51 rue de Sully, 80000 Amiens

: 51 rue de Sully, 80000 Amiens OSAM : L'Office des Sports d'Amiens Métropole, 30 square Friant Les 4 Chênes, 80000 Amiens

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS),et de nombreuses maladies chroniques, telles que l'obésité ou l'hypertension artérielle.chaque année.Afin de lutter contre cette sédentarité et la prévention des maladies chroniques associées, la Ministre des Sports a présenté le 14 janvier dernier, une liste de 138 Maisons Sport-Santé (MSS) sur tout le territoire, dont 8 dans les Hauts-de-France.Ces établissements sont destinés à accompagner toutes les personnes en bonne santé qui n'ont jamais pratiqué d'activité physique et sportive ou n'en ont pas fait depuis longtemps et veulent s'y remettre avec un accompagnement sur mesure. L'âge, l'état de santé et le niveau de la personne sont pris en compte.Ils s'adressent aussi aux personnes souffrant d'affection de longue durée (ALD) ou de maladies chroniques nécessitant une activité physique adaptée sécurisée et encadrée par des personnels formés et prescrite par un médecin.C'est cette collaboration étroite entre professionnels du sport et de la santé qui fait l'originalité du dispositif, visant particulièrement les patients qui se sont vus prescrire une activité physique adaptée (APA) par leur médecin.Les Maisons Sport-Santé peuvent être intégrées au sein d'une association, d'un hôpital, d'un établissement sportif ou des plateformes digitales. Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé viennent de dévoiler la liste des 138 premières MSS. Il y en aura 500 d'ici 2022 sur tout le territoire. Les Hauts-de-France en comptent 8 : 1 dans l'Aisne, 3 dans le Nord, 2 dans le Pas-de-Calais et 2 dans la Somme. (Voir les adresses dans l'encadré). L’Office des Sports d'Amiens Métropole (OSAM) a créé et développé le réseau Sport-Santé DynamiQ'Santé Le Grand Amiénois et a obtenu la certification par l’État de "Maison Sport-Santé". L'équipe est déjà opérationnelle depuis octobre 2019 avec un réseau de dix clubs.